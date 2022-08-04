Haberler Başakşehir BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Başakşehir maçı ne zaman? Breidablik - Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Başakşehir maçı ne zaman? Breidablik - Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Finlandiyalı hakem Petri Viljanen düdük çalacak. Müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:36
BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Başakşehir maçı ne zaman? Breidablik - Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Bu sezonki Avrupa macerasında ilk olarak Maccabi Netanya'yı geçen turuncu-lacivertliler, Breidablik eşleşmesinde de gülen taraf olmak istiyor.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri İzlanda'da oynanacak ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Finlandiyalı hakem Petri Viljanen düdük çalacak.

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Morgeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjönsson, Eyjölfsson, Svanthorsson, Thörhallsson, Thorvaldsson

Başakşehir: Volkan, Şener, Leo Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Deniz, Biglia, Aleksic, Ömer Ali, Chouiar, Okaka

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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