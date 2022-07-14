Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzaladı! Fenerbahçe sözleri...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Basın toplantısında kısa bir açıklama yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'i biraz evvel Başakşehir formasıyla gördüm. 2018 yılında verdiğim röportajda kendisiyle yolumuzun kesişeceğini söylemiştim ve bir hayal gerçek oldu. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok. Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir ortamda futbol oynamak istiyorum. İyi ki gelmişim. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Berkay kardeşimle konuştuk, bana saygı gösterdi ve 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ederim.

"EMRE HOCA İLE KONUŞTUK"

Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve planları çok hoşuma gitti.

En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Hedefim burada huzurlu ve mutlu şekilde futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız.