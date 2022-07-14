Haberler Başakşehir Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzaladı! Fenerbahçe sözleri...

Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzaladı! Fenerbahçe sözleri...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Basın toplantısında Fenerbahçe ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak" dedi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:32
Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzaladı! Fenerbahçe sözleri...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Basın toplantısında kısa bir açıklama yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'i biraz evvel Başakşehir formasıyla gördüm. 2018 yılında verdiğim röportajda kendisiyle yolumuzun kesişeceğini söylemiştim ve bir hayal gerçek oldu. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok. Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir ortamda futbol oynamak istiyorum. İyi ki gelmişim. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Berkay kardeşimle konuştuk, bana saygı gösterdi ve 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ederim.

"EMRE HOCA İLE KONUŞTUK"

Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve planları çok hoşuma gitti.

En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Hedefim burada huzurlu ve mutlu şekilde futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız.

DİĞER
47'lik Pınar Altuğ leopar desenli bikinisi ile tüm bakışları üzerine çekti! Şezlongda sere serpe yakalandı!
Adana'da fuhuş tuzağı! Gittiğine pişman ettiler
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir
Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mesut Özil'in yeni adresi resmen belli oldu!
Süper Lig ekibi Batshuayi'yi istiyor!
DOLAR NE KADAR OLDU?
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... 12:16
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... 12:04
Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI 11:53
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 11:28
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir 11:04
Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... 11:01
Daha Eski
Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:43
Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? 09:50
Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... 09:48
Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... 09:38
Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... 09:33
O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" 09:16