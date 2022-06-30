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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon öncesi kampında beIN Sports'a konuştu. Transfer ve Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Ahmed Touba, sözleşme imzaladı." diyerek transferi duyurdu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:53
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan 24 yaşındaki Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Belözoğlu, "Okan Ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan bir tanesi.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

En naif, düzgün insanlardan biridir.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Hırslıdır, yarışmacıdır. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Şu an bulunduğu konumu hak ediyor. Orada da başarılı olacaktır.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Okan Ağabey Galatasaraylı, Galatasaray'a hizmet edecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Kendisinin hep başarılı olmasını isterim." dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

AHMED TOUBA KİMDİR?

Ahmed Touba, 13 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

24 yaşındaki futbolcu, Fransa Roubaix'te dünyaya gelmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

1,90 metre boyundaki oyuncu altyapı kariyerini Tournai, Mouscron, Standard Lüttich, FC Valenciennes, Zulte Waregem, FC Brügge'de geçirmiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Zulte SV Zulte Waregem Jeugd, Club Brugge, OH leuven, Beroe ve son olarakta RKC Waalwijk takımlarında forma giyen futbolcu geride bıraktığımız sezonda kulübüyle 29 maça çıkmış 1 asistlik performans sergilemiştir.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu transferi resmen açıkladı!

Ahmed Touba'nın 1 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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