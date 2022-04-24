Başakşehir - Hatayspor maçı CANLI

Başakşehir ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da kritik müsabakadan 3 puanla ayrılıp Avrupa iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik müsabakanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Hatayspor maçı 16.00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.