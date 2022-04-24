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Başakşehir - Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Başakşehir sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Zorlu müsabaka Avrupa hedefindeki iki takım için de büyük önem taşıyor. Başakşehir - Hatayspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 15:51
Başakşehir - Hatayspor maçı CANLI

Başakşehir ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da kritik müsabakadan 3 puanla ayrılıp Avrupa iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik müsabakanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Hatayspor maçı 16.00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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