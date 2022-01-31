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Son dakika transfer haberleri: Bordeaux'dan Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye'ye kanca!

Son dakika transfer haberleri... Medipol Başakşehir forması giyen Burundili stoper Youssouf Ndayishimiye'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransız basını Bordeaux'nun 23 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilendiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:25
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Bordeaux'dan Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye'ye kanca!

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 23 yaşındaki Burundili futbolcu Bordeaux'nun radarına girdi. Haberde, Fransız temsilcisinin Marcelo'dan sonra bir stoper transferi daha yapmayı planladığı ifade edilirken ilk adayın Manchester United'dan Phil Jones olduğuna vurgu yapıldı.

Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun alternatifi belirlediği de kaydedildi. Fransız ekibi Phil Jones'u alamaması durumunda kadrosuna Youssouf Ndayishimiye'yi katmak istiyor.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Ndayishimiye, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 1953 dakika süre alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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