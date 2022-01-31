Son dakika transfer haberleri: Bordeaux'dan Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye'ye kanca!

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'ye sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 23 yaşındaki Burundili futbolcu Bordeaux'nun radarına girdi. Haberde, Fransız temsilcisinin Marcelo'dan sonra bir stoper transferi daha yapmayı planladığı ifade edilirken ilk adayın Manchester United'dan Phil Jones olduğuna vurgu yapıldı.

Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun alternatifi belirlediği de kaydedildi. Fransız ekibi Phil Jones'u alamaması durumunda kadrosuna Youssouf Ndayishimiye'yi katmak istiyor.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan Başakşehir'e transfer olan Ndayishimiye, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 1953 dakika süre alırken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.