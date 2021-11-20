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Medipol Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu!

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında gülen taraf 2-1'lik skorla Başakşehir olmuştu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu. Sözer açıklamasında "Her maçı domine etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:33
Medipol Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

SÖZER: GALİBİYETİ İSTEDİK
Alınan galibiyetin önemine değinen Sözer, "Beklediğimiz bir oyun oldu, iyi hazırlık ve ilk 25 30 dakika iyi oynadık Visca ve Deniz yoktu sabır gösterdik. 2-0 öne geçtikten sonra rahatladık. Açık bir maç oldu. İyi savunduk. Galibiyeti istedik. Visca'nın son lig maçından bir sakatlığı vardı. Hem Visca hem de Deniz'i gelecek hafta kadroya alabileceğiz" dedi.

"HER MAÇI DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"
Her maçı kazanmak istediklerini belirten Sözer, "Genelde her maçı domine etmek istiyoruz. İlk yarım saat gibi devam etseydik farklı oyun olurdu. Pozisyonları bitiremedik. Bu maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemli 5'te 5 yaptık" şeklinde konuştu.

"TAKIM RUHU ÖNEMLİ"
Takım ruhunun önemine değinen Sözer, "Öncesini yorumlamak istemiyorum. Emre hocanın bir sistemi var. Düşüncesi oyunu domine etmek ve topa sahip olmak. Biz de iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Takım ruhu önemli, devam etmek isteriz" diye konuştu.

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