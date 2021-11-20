Başakşehir Sivasspor: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Nefes kesen maçı Başakşehir 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 59'da Pedro Henrique penaltıdan kaydetti.

Sivasspor'un 45. dakikada Goutas ile attığı gol de, kaleci Volkan Babacan'a yapılan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 21'e yükseltti ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU İLE 5'TE 5

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle çıkışa geçen Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 5 maçı da kazandı. Belözoğlu yönetiminde ilk maçta Beşiktaş'ı deviren turuncu lacivertliler, ardından sırasıyla Antalyaspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatya maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başardı.