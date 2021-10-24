Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.