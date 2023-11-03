Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den İlkay Gündoğan'a destek

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Sociedad maçı öncesi İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

Xavi düzenlediği basın toplantısında, İlkay Gündoğan'ın Real Madrid'e alınan mağlubiyetten sonra kullandığı ifadelerin hatırlatılmasının ardından, "Hepimiz kazanmak için buradayız ve hepimiz onun söylediklerine katılıyoruz. Bir Barça'yız ve burada olmanın ne demek olduğunu biliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"ÖFKE GÖRMEK İSTERDİM"

El Clasico mağlubiyeti sonrası konuşan İlkay Gündoğan "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var" ifadelerini kullanmıştı.