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Emre Demir Barcelona'da süre almakta zorlanıyor!

Son dakika spor haberi: 18 yaşındaki futbolcu Emre Demir, Kayserispor'dan İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde istediği başlangıcı yapamayan genç oyuncu geride kalan 5 maçta sadece 6 dakika süre alabildi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:08
Emre Demir Barcelona'da süre almakta zorlanıyor!

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanya'da şu ana kadar beklediği süreyi alamadı.

İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun, Rafael Marquez'in ekibinde geride kalan 5 maçta sadece 6 dakika süre aldığı aktarıldı.

Emre'nin şu ana kadarki performansıyla, Barcelona'da en kötü başlangıcı yapan ikinci isim olduğu belirtildi.

Barcelona, Eylül 2021'de Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro ödemişti. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise kiralık olarak Kayserispor formasını giymeye devam etmişti.

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