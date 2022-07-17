Uzun süredir Barcelona'ya gitmek istediğini dile getiren Lewandowski, sonunda muradına erdi... Barcelona, Polonyalı golcünün transferi için Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Katalan ekibi, 33 yaşındaki Lewandowski'nin sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını duyurdu. Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü. Böylece Polonyalı golcünün arzusu gerçekleşti.



8 YILDA 8 ŞAMPİYONLUK!



2014 yılında Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Robert Lewandowski, Bavyera ekibi ile 374 maça çıkıp 344 gol atmayı başardı. Bayern Münih'te 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı başardı. Lewandowski, tatil dönüşünde Münih'e ailesi olmadan gitmişti. Polonya basını bunun nedeninin yıldız oyuncunun aldığı ölüm tehditleri olduğunu iddia etmişti.

Lewandowski, takım arkadaşlarına veda etti.