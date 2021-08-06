Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Lionel Messi açıklaması! "Sözleşme imzalasaydık..."

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili detayları düzenlediği basın toplantısında anlattı. Arjantinli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını ancak La Liga'nın uyguladığı FFP kuralları nedeniyle mukaveleyi resmiyete dökemediklerini belirten Laporta, 50 yıllık ipotek riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.

İşte o sözler:

Leo Messi, Barcelona'da kalmak istedi. Anlaşmaya vardık. Ancak korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın koyduğu limitler bizi kısıtlıyor. Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık.

Messi'yi takımda tutmak için Barcelona'nın işitsel ve görsel haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız. Bu kulüp 100 yılı devirmiştir ve her şeyden ötedir, herkesten! Tarihin en iyi futbolcusundan bile.... Messi'nin başka takımlardan da teklifler aldığını gördük. Oyuncunun seçeneklerini değerlendirmesi için zamana ihtiyacı var. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barça'nın geleceği için en doğru kararı verdik.

Leo Messi, Barça'da tarih yazdı. O, tarihin en iyisi. Barcelona'da Messi'den öncesi ve sonrası diye iki devir olacak. Kulübe ve taraftarlara birçok mutlu an yaşattı. Ona sonsuza dek minnettarız. Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek.