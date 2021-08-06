Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi için Paris Saint-Germain devrede!

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Bu şaşırtıcı gelişme sonrası Fransız ve İspanyol basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.

Haberlere göre zaman zaman Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediği yönünde iddialar ortaya atılan Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar için devreye girdi.

Fransız kulübünün, Messi ile Barcelona arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği bildirildi. 34 yaşındaki yıldız ismi ikna etmek için yıllık brüt 50 milyon euro'ya yakın oldukça cazip bir kontrat hazırlandığı ifade ediliyor.