Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi için Paris Saint-Germain devrede!

Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi için Paris Saint-Germain devrede!

Son dakika transfer haberleri... Katalan devi Barcelona, Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurmuştu. Fransız basını, Paris Saint-Germain'in tecrübeli oyuncu için devreye girdiğini duyurdu. İşte o iddia... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 12:30
Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi için Paris Saint-Germain devrede!

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Bu şaşırtıcı gelişme sonrası Fransız ve İspanyol basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.

Haberlere göre zaman zaman Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediği yönünde iddialar ortaya atılan Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar için devreye girdi.

Fransız kulübünün, Messi ile Barcelona arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği bildirildi. 34 yaşındaki yıldız ismi ikna etmek için yıllık brüt 50 milyon euro'ya yakın oldukça cazip bir kontrat hazırlandığı ifade ediliyor.

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