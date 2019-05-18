Lyon Barcelona'yı finalde dağıttı!
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lyon, Barcelona'yı 4-1 yenerek zafere ulaştı.
Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Olympique Lyon, şampiyon oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferencvaros Stadı'nda oynanan final müsabakasında, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile İspanya ekibi Barcelona karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympique Lyon, 5. dakikada Dzsenifer Marozsan, 14'üncü, 19'uncu ve 30'uncu dakikalarda Ada Hegerberg'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.
Barcelona, 89. dakikada Asisat Oshoala'ın golüyle farkı azaltsa da Olympique Lyon, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Olympique Lyon, üst üste 4'üncü, toplamda ise 6'ncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Organizasyonda finale yükselen ilk İspanyol takımı Barcelona ise kupanın sahibi olamadı.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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