Lyon Barcelona'yı finalde dağıttı! – Fotomaç – 18 Mayıs 2019
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Lyon 'yı finalde dağıttı!

Lyon Barcelona'yı finalde dağıttı!

UEFA Kadınlar Finali'nde Lyon, 'yı 4-1 yenerek zafere ulaştı.

Kadınlar UEFA finalinde 'yı 4-1 mağlup eden , şampiyon oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferencvaros Stadı'nda oynanan final müsabakasında, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile İspanya ekibi Barcelona karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympique Lyon, 5. dakikada Dzsenifer Marozsan, 14'üncü, 19'uncu ve 30'uncu dakikalarda Ada Hegerberg'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Barcelona, 89. dakikada Asisat Oshoala'ın golüyle farkı azaltsa da Olympique Lyon, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Olympique Lyon, üst üste 4'üncü, toplamda ise 6'ncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyonda finale yükselen ilk İspanyol takımı Barcelona ise kupanın sahibi olamadı.

  1. 18.05.2019
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