Sivasspor Barcelona'lı yıldızı kadrosuna kattı: Douglas Pereira Dos Santos – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Sivasspor 'lı yıldızı kadrosuna kattı:

    Sivasspor Barcelona'lı yıldızı kadrosuna kattı: Douglas Pereira Dos Santos

    ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 'dan Brezilyalı sağ bek ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip bonservisi 'da bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu ile anlaştı.

    Sivasspor'un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo Kulübü'nden Barcelona'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Barcelona'da sadece 8 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız İspanya'nın Sporting Gijon ve Portekiz'in Benfica takımlarına kiralanmıştı. Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'daki kampına katılacağı öğrenildi. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.

    İşte Barcelona'dan yapılan resmi açıklama:

    1. 23.7.2018 20:08
    2. Güncelleme: 24.7.2018 06:54
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