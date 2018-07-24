Sivasspor Barcelona'lı yıldızı kadrosuna kattı: Douglas Pereira Dos Santos
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.
Sivasspor'un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo Kulübü'nden Barcelona'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Barcelona'da sadece 8 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız İspanya'nın Sporting Gijon ve Portekiz'in Benfica takımlarına kiralanmıştı. Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'daki kampına katılacağı öğrenildi. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.
İşte Barcelona'dan yapılan resmi açıklama:
- 23.7.2018 20:08
- Güncelleme: 24.7.2018 06:54
-
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 33
Yorum
Benfica 2 gercekci olalim fb bin sansi Ali ve cocu ile % 1
-
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 33
Yorum
Benfica 2 Barcelona yi istesem oda cikacakmis tuhhh :)))
-
Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 26
Yorum
Ben de Benficayı destekliyorum. Pardon fb yi neden destekleyim!?
Sivasspor Barcelona'lı yıldızı kadrosuna kattı: Douglas Pereira Dos Santos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.