Neymar Messi ile nasıl dost olduklarını açıkladı!
Brezilyalı süper yıldız Neymar, Barcelona'da oynadığı dönemde Messi'nin kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz yaz rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, Barça'daki kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Neymar, Barcelona'ya ilk geldiği dönemde yaşadığı zorluğu ve bu durumu nasıl aştığını anlattı. Neymar, sıkıntıları atlatırken Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kendisine yardımcı olduğundan söz etti.
Yıldız oyuncu, 2013'te kötü performans sergilediği bir maçın devre arasında Messi ile aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:
Neredeyse ağlamak üzere olduğumu gördü ve benimle konuşmaya başladı. Bana, 'Kendin olmak zorundasın, kendi oyununu oyna ve korkma' dedi.
Onunla konuştuktan sonra kendine olan güveninin geldiğini belirten Neymar, "Rahatladığım ve mutlu olduğum an o andı. Ondan sonra aramızda güçlü bir dostluk başladı" ifadelerini kullandı.
Neymar ile Messi, Barcelona'da 4 sezon birlikte top koşturdu.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
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ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
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Neymar Messi ile nasıl dost olduklarını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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