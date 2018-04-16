Neymar Messi ile nasıl dost olduklarını açıkladı!

Geçtiğimiz yaz rekor transfer bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, Barça'daki kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Neymar, Barcelona'ya ilk geldiği dönemde yaşadığı zorluğu ve bu durumu nasıl aştığını anlattı. Neymar, sıkıntıları atlatırken Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kendisine yardımcı olduğundan söz etti.

Yıldız oyuncu, 2013'te kötü performans sergilediği bir maçın devre arasında Messi ile aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

Neredeyse ağlamak üzere olduğumu gördü ve benimle konuşmaya başladı. Bana, 'Kendin olmak zorundasın, kendi oyununu oyna ve korkma' dedi.

Onunla konuştuktan sonra kendine olan güveninin geldiğini belirten Neymar, "Rahatladığım ve mutlu olduğum an o andı. Ondan sonra aramızda güçlü bir dostluk başladı" ifadelerini kullandı.



Neymar ile Messi, Barcelona'da 4 sezon birlikte top koşturdu.



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