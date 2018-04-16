Ousmane Dembele'den itiraf: Barça'dan önce... – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den itiraf: Barça'dan önce...

    Ousmane Dembele'den itiraf: Barça'dan önce...

    'nın genç oyuncusu , Barcelona'da 'dakinden daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

    'nın geçtiğimiz yaz 'dan transfer ettiği ve sakatlıklar yüzünden yüzü gülmeyen genç futbolcu açıklamalarda bulundu.

    Barça'da Almanya'ya göre daha iyi bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dembele, "Almanya'da sağlıklı yaşamıyordum ama orada sakatlanmadım ve çok fazla gelişim gösterdim" diye konuştu.

    Son birkaç ayda spor salonunda çok fazla vakit geçirdiği için çabuk yorulur hale geldiğini belirten genç oyuncu "Performansımın zirvesinde değilim ama çok çalışmaya devam ederek en iyiye ulaşacağım" dedi.

    Geleceği hakkında konuşan Dembele, "Barcelona ile 5 yıllık kontratım var, uzun süre burada kalmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

    Fotomac.com.tr

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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