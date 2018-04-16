Ousmane Dembele'den itiraf: Barça'dan önce...
Barcelona'nın genç oyuncusu Ousmane Dembele, Barcelona'da Borussia Dortmund'dakinden daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.
Barcelona'nın geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan transfer ettiği ve sakatlıklar yüzünden yüzü gülmeyen genç futbolcu Ousmane Dembele açıklamalarda bulundu.
Barça'da Almanya'ya göre daha iyi bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dembele, "Almanya'da sağlıklı yaşamıyordum ama orada sakatlanmadım ve çok fazla gelişim gösterdim" diye konuştu.
Son birkaç ayda spor salonunda çok fazla vakit geçirdiği için çabuk yorulur hale geldiğini belirten genç oyuncu "Performansımın zirvesinde değilim ama çok çalışmaya devam ederek en iyiye ulaşacağım" dedi.
Geleceği hakkında konuşan Dembele, "Barcelona ile 5 yıllık kontratım var, uzun süre burada kalmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotomac.com.tr
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
-
Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
Ousmane Dembele'den itiraf: Barça'dan önce... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.