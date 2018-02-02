Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın

Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti.

Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.

Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.

Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.