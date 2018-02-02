Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 1-0 yendi.
Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti.
Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.
Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.
Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:03
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Yönetimi de kastetti
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Yorum
Ali Ekber Fenerbahçe En İyi Transferini, RVP'yi Göndermekle Yaptı.. Takımın Önünü Kesen Tek İsimdi..!
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
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Yorum
Barzinho once G.Birliği olarak o umıt ozatın yaptıgı acıklamalardan sona ceza kesıceksın tehdıtkar konusmaları ıcın ayrı ceza kesıceksın sona konus
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Gençlerbirliği'nden Şenol Güneş'e tepki
Toplam 24
Yorum
karakartal senin teknik direktörün o saçma açıklamaları yapmasaydı yarın öbür gün beşiktaş bize krampon verdi delikanlı takımmış diye manşet attırırdın
Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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