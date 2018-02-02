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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'nda finale yakın

    Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın

    İspanya yarı final ilk maçında , sahasında 'yı 1-0 yendi.

    Katalan ekibinin Stadı''da 'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

    67. dakikada 'nin ortasında 'in kafa vuruşunda 1-0 öne geçti.

    Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.

    Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.

    Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:03
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