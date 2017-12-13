Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü
İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü yazdı.
İspanya'da yayın yapan ve Katalanlara yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo bomba bir iddiada bulundu.
Barcelona ile ilgili istihbaratlarında genelde yanılmayan gazete, İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile biraraya geldiğini yazdı.
Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan'ın Barcelona'daki kariyerinin şekilleneceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Monaco ve Arsenal'in de Arda Turan'a ilgisinin olduğu yazıldı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:22
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Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Toplam 3
Yorum
tencere tavaci gurultu kirliligi yaptiklari kesin tencere tava caliyorlar olacak okadar ruhlari kirli gurultuleride kirli olmasi sasirtmiyor.
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
audemars Kızılyıldız Türk Takımı da Kızılyıldız şeklinde yazıp okuyoruz Takımın ismi Crevena Zvezda Diğer takımlarında Türkçe karşılığını yaz o zaman
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
ediz karınca cenk 2 seneden beri yedekti ne kadar rahat kazanıyorduk senol hoca sunun farkında değil hiçbir zaman 1.forvet olamayacak insalla gider
Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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