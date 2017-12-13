 Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    İstanbul'da başkanla görüştü

    Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü

    İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, İstanbul'a gelen 'ın Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü yazdı.

    İspanya'da yayın yapan ve Katalanlara yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo bomba bir iddiada bulundu.

    Barcelona ile ilgili istihbaratlarında genelde yanılmayan gazete, İstanbul'a gelen 'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile biraraya geldiğini yazdı.

    Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan'ın Barcelona'daki kariyerinin şekilleneceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Monaco ve Arsenal'in de Arda Turan'a ilgisinin olduğu yazıldı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:22
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