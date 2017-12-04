Messi'nin heykeline ikinci saldırı!
Lionel Messi'nin ülkesi Arjantin'deki heykeline ikinci kez saldırı oldu.
Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.
Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 7
Yorum
yaşar ersoyu Bu adam futboldan ve yöneticilikten anlamıyor.Sağlıksız bir düşünce yapısı var.Dört derby maçı kaybedersen 12 puan ediyorSezonda 24 puan
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Memnuniyetle kovarız
Toplam 9
Yorum
bjk İlk yarı sonunda hepiniz çok iyi oynuyoruz diyordunuz ?
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Toplam 7
Yorum
shiqptar ALI KOC BASKAN , ALWX I HOCAMIZ GORMEK ISTIYORUZ
Messi'nin heykeline ikinci saldırı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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