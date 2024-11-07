Galatasaray yönetimi Tottenham yöneticilerini yemekte ağırladı

Galatasaray yönetimi, iki dev takımın karşılaşacağı maçın öncesinde Tottenham yöneticilerini yemekte ağırladı. Yemeğin ardından iki kulübün başkanı da karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: ATMOSFER ÇOK GÜZEL

Kendilerine hoş geldin diyorum. İstanbul'a ikinci gelişleriymiş. Özellikle bu yemek iki kulüp arasındaki dostluğun pekişmesi amacını taşıyor. Tottenham bizim çok sevdiğimiz bir kulüp. Dolayısıyla her zaman kulüpler arasındaki ilişkilerin sıcak olması gerekiyor. Bu manada da bir dostluk yemeğindeyiz. Akşam da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Atmosfer de çok güzel.

TOTTENHAM KULÜBÜ BAŞKANI DANIEL LEVY: MAALESEF BU MAÇIN RÖVANŞI...

Oldukça heyecan verici bir maç olacak. İlk kez burada Galatasaray'ın konuğuyuz. Heyecanlıyız. Eminim çok zor bir maç olacak. Maç saatini bekliyoruz. Atmosferin çok iyi olduğunu biliyoruz. Maalesef bu maçın rövanşı Londra'da olmayacak. Yeni sistem buna izin vermiyor. Eminim ki bu akşam harika bir maç bizi bekliyor.