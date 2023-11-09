Ajax - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Brighton maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Brighton maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

AJAX - BRIGHTON MAÇI CANLI İZLE