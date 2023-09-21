Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - AEK maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Brighton ile AEK Atina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brighton - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BRIGHTON AEK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - AEK maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.