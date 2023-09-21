Haberler UEFA Avrupa Ligi Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Brighton ile AEK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki,Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:59 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:10
Brighton - AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brighton - AEK maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Brighton ile AEK Atina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Brighton - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BRIGHTON AEK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - AEK maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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