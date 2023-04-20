Roma - Feyenoord | Sevilla - Man. United | Sporting -Juventus | U.S Gilloise - B.Leverkusen (Avrupa Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Roma - Feyenoord maçının 11'leri:
Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Wijnaldum, Belotti
Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Hancko, Trauner, Hartman, Szymanski, Wieffer, Orkun, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi
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Sevilla - Man. United maçının 11'leri:
Sevilla: Bounou, Navas, Bade, Marcao, Acuna, Gudelj, Fernando, Ocampos, Rakitic, Lamela, En-Nesyri
Man. United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Dalot, Eriksen, Casemiro, Sabitzer, Antony, Sancho, Martial
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Sporting - Juventus maçının 11'leri:
Sporting: Adan, Diomande, Coates, Inacio, Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Pote, Trincao, Edwards
Juventus: Szczesny, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Di Maria, Vlahovic
U.S Gilloise - B.Leverkusen maçının 11'leri:
U.S Gilloise: Moris, Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Machida, Lynen, Teuma, Lapoussin, Vertessen, J.Amani, Boniface
B.Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker, Diaby, Wirtz, Hlozek