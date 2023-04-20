Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma - Feyenoord | Sevilla - Man. United | Sporting -Juventus | U.S Gilloise - B.Leverkusen (Avrupa Ligi Çeyrek Final) CANLI

Roma - Feyenoord | Sevilla - Man. United | Sporting -Juventus | U.S Gilloise - B.Leverkusen (Avrupa Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarında takımlar sahaya çıkıyor. Roma - Feyenoord, Sevilla - Man. United, Sporting -Juventus, U.S Gilloise - B.Leverkusen maçlarının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 21:56 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 22:05
Roma - Feyenoord | Sevilla - Man. United | Sporting -Juventus | U.S Gilloise - B.Leverkusen (Avrupa Ligi Çeyrek Final) CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Roma - Feyenoord maçının 11'leri:

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Wijnaldum, Belotti

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Hancko, Trauner, Hartman, Szymanski, Wieffer, Orkun, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

Sevilla - Man. United maçının 11'leri:

Sevilla: Bounou, Navas, Bade, Marcao, Acuna, Gudelj, Fernando, Ocampos, Rakitic, Lamela, En-Nesyri

Man. United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Dalot, Eriksen, Casemiro, Sabitzer, Antony, Sancho, Martial

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

Sporting - Juventus maçının 11'leri:

Sporting: Adan, Diomande, Coates, Inacio, Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Pote, Trincao, Edwards

Juventus: Szczesny, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Di Maria, Vlahovic

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

U.S Gilloise - B.Leverkusen maçının 11'leri:

U.S Gilloise: Moris, Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Machida, Lynen, Teuma, Lapoussin, Vertessen, J.Amani, Boniface

B.Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker, Diaby, Wirtz, Hlozek

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER
Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı | "170 Çadır hasar gördü"
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Feyenoord maçı saat kaçta?
Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta?
2023 bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayrama özel resimli, dualı cuma mesajları 202
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Alagöz Holding finalde! F.Bahçe Alagöz Holding finalde! 21:46
Toroğlu: Bjelica'nın yapacak bir şeyi yok! Toroğlu: Bjelica'nın yapacak bir şeyi yok! 21:34
Yasemin Adar 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Yasemin Adar 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu! 21:33
DOĞALGAZ BİR YIL ÜCRETSİZ! Başkan Erdoğan açıkladı! DOĞALGAZ BİR YIL ÜCRETSİZ! Başkan Erdoğan açıkladı! 21:33
G.Saray'da Karagümrük mesaisi başladı! G.Saray'da Karagümrük mesaisi başladı! 21:16
Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar 20:59
Daha Eski
F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor 20:36
Çalımbay: Bjelica'ya hayırlı olsun Çalımbay: Bjelica'ya hayırlı olsun 20:16
Denswil: Bjelica geldiğinden beri... Denswil: Bjelica geldiğinden beri... 20:11
Bjelica: Trazbonspor'u tercih etmemin sebebi... Bjelica: Trazbonspor'u tercih etmemin sebebi... 20:03
Juventus'un puan silme cezası kaldırıldı! Juventus'un puan silme cezası kaldırıldı! 19:45
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde! Buse Tosun Çavuşoğlu finalde! 19:27