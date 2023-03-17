UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final kura çekimi - canlı

UEFA Avrupa Ligi finali'ne kısa süre kaldı. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kura çekimleri gerçekleştirilecek. Feyenoord, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester United, Roma, Sevilla, Sporting ve Union Saint-Gilloise çeyrek finalde yer alacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Avrupa Ligi kura çekiminde çeyrek final, yarı final eşleşmeleri duyurulacak. Bugün saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmeler belli olduğunda haberimizde yer alacak.