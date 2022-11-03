Haberler UEFA Avrupa Ligi Marc Bartra Ferencvaros maçı sonrası konuştu! "Mücadeleye devam edeceğiz"

Marc Bartra Ferencvaros maçı sonrası konuştu! "Mücadeleye devam edeceğiz"

Trabzonspor evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililerin savunma oyuncusu Bartra, grubu üçüncü sırada bitirmelerinin üzücü olduğunu ancak Avrupa'da mücadeleye devam edecek olmanın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 00:27
Marc Bartra Ferencvaros maçı sonrası konuştu! "Mücadeleye devam edeceğiz"

UEFA Avrupa Lig H Grubu son maçında sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da, savunma oyuncu Bartra, harika bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Harika bir ilk yarı geçirdik, belki de 3-0'ı bulup, içeri girebilirdik. İkinci yarıda bu oyunumuzu devam ettirmek istedik. Takım olarak iyi savunma yaptık. Grubu belki üçüncü bitirdik, daha iyi yerlerde olabilme şansımız vardı, bu mücadelenin sürüyor olması bizim adımıza önemli" dedi.
Savunmada yaşanan hatalara ilişkin soru üzerine Bartra, "Bir geçiş sürecindeyiz. Futbol bir hatalar oyunu, daha az hata yapanın kazandığı oyun. Biz daha az hata yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bugünkü yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu her yerde her zaman mücadele vardır. Gidilebilecek yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

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