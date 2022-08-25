Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Malmö canlı İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Sivasspor - Malmö canlı İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile karşılaşıyor. İlk maçı 3-1 kaybeden Yiğidolar kendi evinde rakibini en az 3 farklı yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor. Sivasspor Malmö mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:58 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 20:05
Sivasspor - Malmö canlı İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sivasspor, Malmö'yü ağırlıyor. Temsilcimiz 3-1'in rövanşında evinde Malmö'yü mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Yeni 4 Eylül Stadyum'ndaki mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Sivasspor - Malmö Karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James

Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Malmö maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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