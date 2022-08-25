Sivasspor - Malmö canlı İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sivasspor, Malmö'yü ağırlıyor. Temsilcimiz 3-1'in rövanşında evinde Malmö'yü mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Yeni 4 Eylül Stadyum'ndaki mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Sivasspor - Malmö Karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James
Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Malmö maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.