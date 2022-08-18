Apollon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Apollon - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Apollon ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Apollon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOLLON - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Apollon - Olympiakos maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.