Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Eintracht Frankfurt, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres
EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre
BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.