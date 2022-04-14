Haberler UEFA Avrupa Ligi Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı CANLI

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:55 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:32
Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Eintracht Frankfurt, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER

BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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