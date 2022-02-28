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UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar! Leipzig maçı öncesi...

UEFA, Leipzig ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesini iptal ettiğini açıklayacak. Leipzig, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:36 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:43
UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar! Leipzig maçı öncesi...

Dünyada yaşanan Rusya - Ukrayna savaşı, Avrupa futbolunu da derinden etkiledi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan RB Leipzig - Spartak Moskova maçı için flaş bir karar bekleniyor.

Bild'in haberine göre; son 16 turunda, 10 - 17 Mart'ta oynanacak karşılaşmalar direkt olarak iptal edildi ve Leipzig doğrudan çeyrek finale çıktı.

Haberde UEFA'dan resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği yazıldı.

Öte yandan UEFA'nın bu kararı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ve oyuncuları koruma amacıyla aldığı ifade edildi.

Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada, "UEFA ile yakın temas halindeyiz. Onlara ve kararlarına güvenimiz tam. Maçların iptal edilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.

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