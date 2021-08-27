Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan takımların eşleşmelerini sağlayacak olan kura çekimi gerçekleştirildi.

Ülkemizi turnuvada temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oldu.

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad,Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova,Legia Varşova

D GRUBU: Oliympiacos, Eintracht Frankfurt, FENERBAHÇE, Royal Antwerp

E GRUBU: Lazio, Lokomativ Moskova, Marsilya,GALATASARAY

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından rakiplerini etiketleyerek, "Merhaba" paylaşımında bulundu.

YILIN FUTBOLCUSU MORENO!



UEFA Avrupa Ligi'nde 2020/21 sezonunun en iyi oyuncusu Villarreal'den Gerard Moreno seçildi.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

BU SENE YENİ STATÜ UYGULANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene yeni statü uygulanacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Gruplarında ikinci olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan 8 takımla playoff oynayacak. Üçüncü olan takımlar ise Konferans Ligi'ne kalacak.

TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.