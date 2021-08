Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan takımların eşleşmelerini sağlayacak olan kura çekimi gerçekleştirildi.

Ülkemizi turnuvada temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oldu.

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad,Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova,Legia Varşova

D GRUBU: Oliympiacos, Eintracht Frankfurt, FENERBAHÇE, Royal Antwerp

E GRUBU: Lazio, Lokomativ Moskova, Marsilya,GALATASARAY

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından rakiplerini etiketleyerek, "Merhaba" paylaşımında bulundu.

YILIN FUTBOLCUSU MORENO!



UEFA Avrupa Ligi'nde 2020/21 sezonunun en iyi oyuncusu Villarreal'den Gerard Moreno seçildi.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw