Haberler UEFA Avrupa Ligi Granada Manchester United maçında ilginç anlar! Sahaya çıplak daldı

maçında ilginç anlar! Sahaya çıplak daldı

mücadelesinde ve karşı karşıya gelirken, ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 6. dakikasında çıplak bir adam, sahanın içine daldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:57
Granada Manchester United maçında ilginç anlar! Sahaya çıplak daldı

ekibi ile devi arasında oynanan mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.

Seyircisiz oynanan mücadelenin 6. dakikasında sahaya bir anda bir taraftar girdi. Tamamen çıplak olan taraftar saha içinde koşmaya başlarken olaya müdahale eden güvenlik güçleri, çıplak taraftarı yakaladı ve saha kenarına götürdü.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

Taraftarın sahaya girmesiyle kısa süreliğine duran oyun, taraftarın oyun alanına çıkarılmasıyla yeniden başladı.

MAÇI MANU KAZANDI

Karşılaşmada Manchester United, deplasmanda Granada'yı Rashford ve Bruno Fernandes'in (P) golleriyle 2-0 mağlup etti.

SON DAKİKA