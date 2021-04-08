Haberler UEFA Avrupa Ligi Granada Manchester United 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında sahasında devi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip avantajı eline geçirdi. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada ve 90. dakikada penaltıdan kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:52
Granada Manchester United 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

çeyrek final ilk maçında ekibi ile temsilcisi karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada ve 90. dakikada penaltıdan kaydetti.

Granada'da 'nin eski isimlerinden maça 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı. Manchester United'da forma giyen 'ın eski isimlerinden , 46. dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında çıplak bir kişi sahaya girdi. Güvenlik güçleri bu kişiyi sahadan çıkardı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

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