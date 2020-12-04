Haberler UEFA Avrupa Ligi Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

'yı salladı! "Kral 'e turu getirdi"

Avrupa Ligi'nde Çek ekibi 'ı 2-1 mağlup eden , son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri atan milli futbolcu ise 'da yine manşet oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 07:49 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 07:53
Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

Avrupa Ligi'nde 'in, sahasında Çekya temsilcisi 'ı ağırladığı mücadeleye damga vuran isim milli futbolcu oldu.

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 1-0 geride olan takımını attığı 2 golle öne geçirdi.

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

Mücadele 'in 2-1'lik üstünlüğü ile biterken Fransızlar takımın son 32 turuna kalmayı garantilemesi sonrası 'a övgüler yağdırdı. İşte atılan o başlıklar...

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

SO FOOT

"Kral Burak, 'i son 32 turuna gönderdi."

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

RMC SPORT

"Burak, Sparta'yı devirdi ve 'i son 32 turuna yolladı."

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

FOOT MERCATO

", sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı."

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

BOURSORAMA

"Burak, 'i son 32'ye gönderdi."

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

MADE IN FOOT

"Yıkıcı... Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti."

Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

FRANCE FOOTBALL

"Teşekkürler Burak!"

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