Fransa'yı salladı! "Kral Burak Yılmaz Lille'e turu getirdi"

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in, sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı ağırladığı mücadeleye damga vuran isim milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in, sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı ağırladığı mücadeleye damga vuran isim milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 1-0 geride olan takımını attığı 2 golle öne geçirdi.
Mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğü ile biterken Fransızlar takımın son 32 turuna kalmayı garantilemesi sonrası Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. İşte atılan o başlıklar...
SO FOOT
"Kral Burak, Lille'i son 32 turuna gönderdi."
RMC SPORT
"Burak, Sparta'yı devirdi ve Lille'i son 32 turuna yolladı."
FOOT MERCATO
"Lille, Burak Yılmaz sayesinde son 32 turuna geçti. Milan da tur biletini aldı."
BOURSORAMA
"Burak, Lille'i son 32'ye gönderdi."
MADE IN FOOT
"Yıkıcı... Lille Burak'ın iki golü sayesinde turu geçti."
FRANCE FOOTBALL
"Teşekkürler Burak!"