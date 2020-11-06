Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı Milan-Lille maçına damga vurdu! Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

-Lille maçına damga vurdu! Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

H Grubu 3. hafta maçında 'nun formasını giydiği , sahasında , ve 'in formasını giydiği Lille'i konuk etti. Karşılaşmada Yusuf Yazıcı attığı 3 golle gecenin yıldızı olurken, Lille mücadeleyi 3-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 08:51
Yusuf Yazıcı Milan-Lille maçına damga vurdu! Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

(Ligue 1) takımlarından Lille, 'nın "hat-trick'" yaptığı H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda temsilcisi 'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı. Milan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girerken, ilk 11'de başladı.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı.

BİZE ULAŞIN