Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivas'tan siftah

'tan siftah

’nde ilk iki haftayı puansız geçen , kardeş Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında Caner ve Kayode’nin golleriyle moral buldu

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 01:36 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Sivas'tan siftah
I Grubu 3'üncü karşılaşmasında , sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla grubundaki ilk puanlarıyla tanıştı. Konuk ekip Karabağ ise 3 maç sonunda puan alamadı. 11'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın yere doğru sektirerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 19'uncu dakikada sağdan Erdoğan'ın ortaladığı topu arka direkte Ninga'dan önce kaleci Magomedilayev kontrol etti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

KAYODE GİRDİ VE ATTI
66'ncı dakikasında sağ kanattan Matic köşe vuruşunu kullandı, ceza alanında rakipten önce Samassa topu yumrukladı. 67'nci dakikada soldan Owusu'nun duvar pasında Mahir Emreli ceza alanı sol çaprazından yerden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Samassa uzanarak kornere çeldi. 88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. 'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırıp filelere gönderdi: 2-0.
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