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19 Eylül 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU 3-0 Frankfurt | ÖZET

MAÇ SONUCU Arsenal 3-0 Frankfurt | ÖZET

'nde İngiliz devi , deplasmanda Alman temsilcisi 'u 3-0 mağlup etti. Öte yandan turnuvada TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

F Grubu'nda , Commerzbank-Arena'da 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında İngiliz ekibi Joseph Willock'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 79. dakikasında Frankfurt forması giyen Dominik Kohr kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Arsenal'da 85. dakikada Bukayo Saka ve 87. dakikada Aubameyang karşılaşmanın sonucunu belirleyen golleri kaydetti.

İngiliz devi 3 puanı 3 golle hanesine yazdırmış oldu.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (): 0-3

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 22:49
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