MAÇ SONUCU Arsenal 3-0 Frankfurt | ÖZET
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Arsenal, deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup etti. Öte yandan turnuvada TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal, Commerzbank-Arena'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 38. dakikasında İngiliz ekibi Joseph Willock'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 79. dakikasında Frankfurt forması giyen Dominik Kohr kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Arsenal'da 85. dakikada Bukayo Saka ve 87. dakikada Aubameyang karşılaşmanın sonucunu belirleyen golleri kaydetti.
İngiliz devi 3 puanı 3 golle hanesine yazdırmış oldu.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4
Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0
Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0
D Grubu:
LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0
PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1
Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 22:49
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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