İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bu akşam K Grubu'nda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 4-2 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki ilk haftayı puansız kapatmış oldu. İşte K Grubu'nda puan durumu.
19 Eylül 2019 Perşembe 23:59 Güncelleme: 20.09.2019 00:15
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Sloven Bratislava'ya konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Temsilcimiz mücadeleden uzatma dakikalarında yediği 2 golle 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Siyah-Beyazlılar'ın gollerini mücadelenin 29. dakikasında Adem Ljajic penaltıdan kaydederken, ilk yarının son dakikalarında Bozhikov topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-1'e getirdi.

İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Ev sahibi ekipte ise Karius'un hatası sonrası 14. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Golcü isim 59. dakikada tekrar sahneye çıkarak beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise adeta Beşiktaş adeta yıkıldı.

Bratislava mücadelenin 90 3. dakikasında Ljubic, 90 4. dakikada ise Rhasalla'nın ayağından bulduğu gollerle skoru 4-2'ye getirdi ve Beşiktaş'a adeta şok yaşattı.

İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN