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İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bu akşam K Grubu'nda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 4-2 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki ilk haftayı puansız kapatmış oldu. İşte K Grubu'nda puan durumu.
19 Eylül 2019 Perşembe 23:59 Güncelleme: 20.09.2019 00:15
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Ev sahibi ekipte ise Karius'un hatası sonrası 14. dakikada Andraz Sporar kaydetti. Golcü isim 59. dakikada tekrar sahneye çıkarak beraberliği sağladı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise adeta Beşiktaş adeta yıkıldı.
Bratislava mücadelenin 90 3. dakikasında Ljubic, 90 4. dakikada ise Rhasalla'nın ayağından bulduğu gollerle skoru 4-2'ye getirdi ve Beşiktaş'a adeta şok yaşattı.
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