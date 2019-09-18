UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak

UEFA Yürütme Komitesi, gelecek hafta salı günü Ljubljana'da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrası Başkan Aleksander Ceferin de futbol camiasını yakından ilgilendiren kararları açıklayacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Ceferin'in yapacağı açıklamaların bir kısmı gelecek Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı stadyumlar ve UEFA'nın yeni kuracağı 3. turnuvanın adı olacak.

Haberin detayında 2021 yılındaki Devler Ligi finalinin Saint-Petersbourg'da, 2022'nin Münih'te, 2023'ün ise Wembley'de oynanacağı iddia edildi. Bilindiği gibi gelecek yıl bu turnuvanın final müsabakasına ikinci kez İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.