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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak

UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek yıllarda oynanacak finallere ev sahipliği yapacak statlar netleşiyor. Stadı'nda oynanacak 2020 finalinin ardından 2021, 2022 ve 2023 yıllarının final müsabakalarının adresleri de büyük ölçüde belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yürütme Komitesi, gelecek hafta salı günü Ljubljana'da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrası Başkan Aleksander Ceferin de futbol camiasını yakından ilgilendiren kararları açıklayacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Ceferin'in yapacağı açıklamaların bir kısmı gelecek Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı stadyumlar ve UEFA'nın yeni kuracağı 3. turnuvanın adı olacak.

Haberin detayında 2021 yılındaki Devler Ligi finalinin Saint-Petersbourg'da, 2022'nin Münih'te, 2023'ün ise Wembley'de oynanacağı iddia edildi. Bilindiği gibi gelecek yıl bu turnuvanın final müsabakasına ikinci kez Stadyumu ev sahipliği yapacak.

  1. 18.09.2019
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