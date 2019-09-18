UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek yıllarda oynanacak finallere ev sahipliği yapacak statlar netleşiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 finalinin ardından 2021, 2022 ve 2023 yıllarının final müsabakalarının adresleri de büyük ölçüde belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Yürütme Komitesi, gelecek hafta salı günü Ljubljana'da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrası Başkan Aleksander Ceferin de futbol camiasını yakından ilgilendiren kararları açıklayacak.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Ceferin'in yapacağı açıklamaların bir kısmı gelecek Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı stadyumlar ve UEFA'nın yeni kuracağı 3. turnuvanın adı olacak.
Haberin detayında 2021 yılındaki Devler Ligi finalinin Saint-Petersbourg'da, 2022'nin Münih'te, 2023'ün ise Wembley'de oynanacağı iddia edildi. Bilindiği gibi gelecek yıl bu turnuvanın final müsabakasına ikinci kez İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
- 18.09.2019
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Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
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Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
Yorum
FB1905 Gerçekten Türk Futbolunu zora sokmak için herkes elinden geleni yapıyor. Alanyaspor bu maçı hakkıyla kazantı lütfen biraz vicdanlı olalım.
UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statları duyuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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