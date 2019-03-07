UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi de kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmanın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Peki Rennes Arsenal maçı ne zaman? İşte yanıtı...

Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak. BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.