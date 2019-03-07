Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rennes, Mesut Özil'li Arsenal'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi Fransa'dan avantajlı bir skorla dönerek evinde oynayacağı rövanş maçında sıkıntı yaşamak istemiyor. Peki Rennes Arsenal maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi de kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmanın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Peki Rennes Arsenal maçı ne zaman? İşte yanıtı...
Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak. BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
- 07.03.2019
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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