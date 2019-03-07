Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 
07 Mart 2019, Perşembe
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Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rennes, 'li 'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi Fransa'dan avantajlı bir skorla dönerek evinde oynayacağı rövanş maçında sıkıntı yaşamak istemiyor. Peki ? Detaylar haberimizde...

Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor... Çeyrek finale kalmak için Fransız temsilcisi Rennes evinde İngiliz devi 'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi de kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmanın peşinde... Futbolseverler de heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini araştırıyor... Peki Peki ? İşte yanıtı...

Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak. BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

  1. 07.03.2019
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