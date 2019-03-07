Eintracht Frankfurt Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı son 16 Turu ilk maçlarıyla devam ediyor... İtalya'nın güçlü ekiplerinden Inter, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Peki İtalya'ya avantajlı bir şekilde dönerek işini kolaylaştırmak peşinde olan Inter zorlu Eintracht Frankfurt deplasmanına ne zaman çıkacak? Maça dair bazı bilgiler haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor. Çeyrek finale yükselecek takımlar ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İtalyan temsilci Inter de Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
Eintracht Frankfurt - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Maç, TSİ saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı ise Bein Sports 1.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI VE MÜSBAKALARIN PROGRAMI ŞÖYLE;
20:55 Sevilla (İspanya) – Slavia Prag (Çekya)
20:55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Benfica (Portekiz)
20:55 Zenit (Rusya) – Villarreal (İspanya)
20:55 Rennes (Fransa) – Arsenal (İngiltere)
23:00 Chelsea (İngiltere) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
23:00 Napoli (İtalya) – Salzburg (Avusturya)
23:00 Valencia (İspanya) – Krasnodar (Rusya)
- 07.03.2019
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Eintracht Frankfurt Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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