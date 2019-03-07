Eintracht Frankfurt Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
07 Mart 2019, Perşembe
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saat kaçta hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

heyecanı son 16 Turu ilk maçlarıyla devam ediyor... İtalya'nın güçlü ekiplerinden Inter, Alman temsilcisi 'a konuk olacak. Peki İtalya'ya avantajlı bir şekilde dönerek işini kolaylaştırmak peşinde olan Inter zorlu Eintracht Frankfurt deplasmanına ne zaman çıkacak? Maça dair bazı bilgiler haberimizde...

'nde son 16 heyecanı başlıyor. Çeyrek finale yükselecek takımlar ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İtalyan temsilci Inter de deplasmanına gidecek.

Eintracht Frankfurt - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maç, TSİ saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı ise Bein Sports 1.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI VE MÜSBAKALARIN PROGRAMI ŞÖYLE;

20:55 Sevilla (İspanya) – Slavia Prag (Çekya)

20:55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Benfica (Portekiz)

20:55 Zenit (Rusya) – Villarreal (İspanya)

20:55 Rennes (Fransa) – Arsenal (İngiltere)

23:00 Chelsea (İngiltere) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

23:00 Napoli (İtalya) – Salzburg (Avusturya)

23:00 Valencia (İspanya) – Krasnodar (Rusya)

  1. 07.03.2019
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