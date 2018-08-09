Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri ne yaptı? – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri ne yaptı?

    Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri ne yaptı?

    'ın play-off turuna kalması halinde muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında Partizan, deplasmanda Nordsjaelland'ı 2-1 yendi - 'in play-off turuna çıkması halinde muhtemel rakiplerinden , konuk ettiği Luzern'i 4-0 mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden ve 'in play-off turuna kalması halinde eşleşeceği muhtemel rakiplerinin karşılaşmaları sona erdi.

    Beşiktaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'i elemesi halinde karşılaşacağı takımların karşılaşmasında, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland, Right to Dream Park'ta Sırbistan'ın Partizan takımını konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Partizan, 10. dakikada Ricardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Partizan, ikinci yarıda 64. dakikada Goran Zakaric'in ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Ataklarını sıklaştıran Nordsjaelland'da Mathias Rasmussen, 71. dakikada fileleri havalandırdı ve müsabaka, Partizan'ın 2-1 üstünlüğüyle noktalandı.

    Medipol Başakşehir'in İngiltere'den Burnley'i elemesi halinde üst turda eşleşeceği rakiplerinin mücadelesinde ise Yunanistan temsilcisi , Georgios Karaiskakis Stadı'nda ağırladığı İsviçre'nin Luzern takımını 4-0'la geçerek tur için önemli avantaj yakaladı.

    Olympiakos'un gollerini 10. ve 33. dakikalarda Lazaros Christodoulopoulos, 36. ve 84. dakikalarda Miguel Angel Guerrero kaydetti.

    1. 9.8.2018 23:53
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