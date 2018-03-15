Arsenal çeyrek finalde – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    çeyrek finalde

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> çeyrek finalde

    Avrupa Ligi son 16 turuda 2-0'ın rövanşında İngiliz temsilcisi evinde İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk etti.

    Avrupa Ligi'nde , 35. dakikada 1-0 geriye düştü ancak Milan'ı 3-1 mağlup edip Kupa 2'de adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

    İngiliz temsilcisnin gollerini 39. ve 86. dakikalarda Danny Welbeck, 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. Milan'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 35. dakikada Milli futbolcumuz 'ndan geldi.

    70. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı. 'de 79. dakikada Sead Kolasinac,Türk asıllı Alman futbolcu yerine oyuna dahil oldu.

    Avrupa Ligi çeyrek final kuraları 16 Mart Cuma günü TSİ 15.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

    Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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