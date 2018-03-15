Arsenal çeyrek finalde
UEFA Avrupa Ligi son 16 turuda 2-0'ın rövanşında İngiliz temsilcisi Arsenal evinde İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 35. dakikada 1-0 geriye düştü ancak Milan'ı 3-1 mağlup edip Kupa 2'de adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.
İngiliz temsilcisnin gollerini 39. ve 86. dakikalarda Danny Welbeck, 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. Milan'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 35. dakikada Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı. Arsenal'de 79. dakikada Sead Kolasinac,Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yerine oyuna dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları 16 Mart Cuma günü TSİ 15.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Arsenal çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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