UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 35. dakikada 1-0 geriye düştü ancak Milan'ı 3-1 mağlup edip Kupa 2'de adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

İngiliz temsilcisnin gollerini 39. ve 86. dakikalarda Danny Welbeck, 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. Milan'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 35. dakikada Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı. Arsenal'de 79. dakikada Sead Kolasinac,Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları 16 Mart Cuma günü TSİ 15.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.