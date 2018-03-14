Çeyrek finalistler belli oluyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Çeyrek finalistler belli oluyor

    Çeyrek finalistler belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanşları, yarın yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın 8 karşılaşma yapılacak. Turu geçen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

    Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - (İspanya) (0-3)

    21.00 (Çekya) - (Portekiz) (0-2)

    21.00 (İspanya) - Olympique Marsilya (Fransa) (1-3)

    21.00 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (1-2)

    21.00 (Ukrayna) - Lazio (İtalya) (2-2)

    23.05 Arsenal (İngiltere) - Milan (İtalya) (2-0)

    23.05 Salzburg (Avusturya) - (Almanya) (2-1)

    23.05 (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya) (1-0)

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:47
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