Çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanşları, yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın 8 karşılaşma yapılacak. Turu geçen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-3)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-2)
21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Olympique Marsilya (Fransa) (1-3)
21.00 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (1-2)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya) (2-2)
23.05 Arsenal (İngiltere) - Milan (İtalya) (2-0)
23.05 Salzburg (Avusturya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-1)
23.05 Olympique Lyon (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya) (1-0)
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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