Östersunds'tan Arsenal'e 'soğuk' mesaj
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen Östersunds, rakibi Arsenal'e sosyal medya üzeriden ilginç bir mesaj gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Arsenal ile karşılaşacak olan Östersunds, rakibine sosyal medyadan esprili bir mesaj gönderdi.
Buzdan yapılmış soyunma odasının görselini paylaşan İsveç temsilcisi, fotoğrafın altına "Sizin için hazırız. Yeni soyunma odamızdan bahsetmiş miydik?" mesajı ekledi.
Östersunds, daha önce de Arsenal'e Wenger'in fermuarı bozulan montuyla uğraşırkenki görüntüsünü paylaşmış ve altına "Şubat'ta Jamtkraft Arena'da görüşürüz. Lütfen yolculuğa başlamadan önce Wenger'in mont sorununu çözün, Östersund'da hava soğuk olacak" mesajını düşmüştü.
See you at Jamtkraft Arena in february! Please make sure that Wenger has fixed his jacket before traveling, it's going to be cold in Ostersund ;) #vigerossaldrig pic.twitter.com/nHxPcZqLeh— Östersunds FK (@ofk_1996) 11 Aralık 2017
Arsenal ile Östersunds 15 Şubat'ta İsveç'te karşı karşıya gelecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:06
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