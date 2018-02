Östersunds'tan Arsenal'e 'soğuk' mesaj

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Arsenal ile karşılaşacak olan Östersunds, rakibine sosyal medyadan esprili bir mesaj gönderdi.

Buzdan yapılmış soyunma odasının görselini paylaşan İsveç temsilcisi, fotoğrafın altına "Sizin için hazırız. Yeni soyunma odamızdan bahsetmiş miydik?" mesajı ekledi.







Östersunds, daha önce de Arsenal'e Wenger'in fermuarı bozulan montuyla uğraşırkenki görüntüsünü paylaşmış ve altına "Şubat'ta Jamtkraft Arena'da görüşürüz. Lütfen yolculuğa başlamadan önce Wenger'in mont sorununu çözün, Östersund'da hava soğuk olacak" mesajını düşmüştü.

See you at Jamtkraft Arena in february! Please make sure that Wenger has fixed his jacket before traveling, it's going to be cold in Ostersund ;) #vigerossaldrig pic.twitter.com/nHxPcZqLeh