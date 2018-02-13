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    13 Şubat 2018, Salı
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    'tan 'e 'soğuk' mesaj

    Östersunds'tan Arsenal'e 'soğuk' mesaj

    UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda 'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen , rakibi 'e sosyal medya üzeriden ilginç bir mesaj gönderdi.

    UEFA 'nde İngiliz devi ile karşılaşacak olan , rakibine sosyal medyadan esprili bir mesaj gönderdi.

    Buzdan yapılmış soyunma odasının görselini paylaşan temsilcisi, fotoğrafın altına "Sizin için hazırız. Yeni soyunma odamızdan bahsetmiş miydik?" mesajı ekledi.



    Östersunds, daha önce de Arsenal'e Wenger'in fermuarı bozulan montuyla uğraşırkenki görüntüsünü paylaşmış ve altına "Şubat'ta 'da görüşürüz. Lütfen yolculuğa başlamadan önce Wenger'in mont sorununu çözün, Östersund'da hava soğuk olacak" mesajını düşmüştü.



    Arsenal ile Östersunds 15 Şubat'ta İsveç'te karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:06
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