Yazık oldu! Konyaspor, Marsilya'yı elinden kaçırdı

Atiker Konyaspor, Marsilya'yı elden kaçırdı!..

Mehmet Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Salzburg maçından 1 puanla dönerek gruptan çıkma şansını devam ettiren Atiker Konyaspor, Marsilya karşısında son dakika şoku yaşadı.

81. dakikada Skubic penaltı golüyle öne geçen temsilcimizde 90+3'te Moke ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı.

Amavi'nin gördüğü kırmızı kartla son 10 dakikasını 1 kişi eksik oynayan Marsilya karşısında farkı 2'ye çıkarma fırsatlarını harcayan temsilcimiz, sahadan 1 puanla ayrılarak puanını 5 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Puanını 7'e çıkaran Marsilya ise 2. sıradaki yerini korudu.

KONYASPOR'UN ŞANSI DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor ikinci tur şansını son maça bıraktı. Tur için grubun 6. ve son maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares karşısında mutlak galibiyet alması gereken temsilcimiz, lider Salzburg'un da Marsilya karşısında galip gelmesi durumunda adını son 32 arasına yazdıracak.