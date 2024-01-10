Real Madrid - Atletico Madrid maçı CANLI | İspanya Süper Kupası

İspanya Süper Kupa yarı final maçında heyecan dorukta. Madrid derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbol severler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte Real Madrid - Atletico Madrid maçı ilk 11'leri ve maç detayları...

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanıyor

İLK 11'LER

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Morata.