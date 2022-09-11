Cengiz Ünder'e Fransız basınından övgü dolu sözler! 'Kahraman'

Sezon başında Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'e Fransız basını Lille karşısındaki performansı sonrası övgüler yağdırdı.
Sezon başında Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'e Fransız basını Lille karşısındaki performansı sonrası övgüler yağdırdı.
Lig'in ilk haftalarında Cengiz Ünder ile Tudor arasında ipler gerilmişti. Fransa Ligue 1'in 3. haftasında oynanan Marsilya-Nantes maçında ilginç anlar yaşanmıştı.
Karşılaşmaya Marsilya'nın bir diğer yıldızı Dimitri Payet ile birlikte yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine oyuna dahil olmuştu.
Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkarmış ve Cengiz Ünder bu duruma tepki göstermişti.
Cengiz Ünder, Igor Tudor'un bu kararı sonrası yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına yönelmişti.
SON HAFTALARDA FORMAYI ALDI
Cengiz Ünder, Tudor'la yaşadığı gerilimin ardından çabuk toparlandı.
Milli yıldız bu olayın ardından oynanan tüm karşılaşmalarda süre almayı başardı.
Karşılaşmada Igor Tudor'un ekibine 3 puanı getiren golleri 26. dakikada yeni transfer Alexis Sanchez ve 61. dakikada Samuel Gigot kaydetti. Konuk ekip Lille'in tek golü 12. dakikada Ismaily'den geldi.
Marsilya'da Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, Sanchez'in attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve averajla PSG'nin arkasından ikinci sırada yer aldı. Lille 10 puanda kaldı.
FRANSIZ BASININDAN CENGİZ'E ÖVGÜ: KAHRAMAN
Fransız basını Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada maçın adamı olarak Cengiz Ünder'i seçti. Milliyet'in haberine göre, Dünyaca ünlü L'Equipe gazetesi "Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez, Lille savunmasının hayatını zorlaştırdı" ifadelerini kullanırken en yüksek maç puanını Cengiz ve Sanchez'e verdi.
Footmercato ise "Takım arkadaşlarına savunmada yardım etmenin yanı sıra, dikey koşuları rakibe çok zarar verdi. Alexis Sanchez'e yaptığı asist muhteşemdi. Sıklıkla hücum organizasyonlarında tehlike yaratmayı başardı." ifadelerini kullandı.
Maxifoot, "Türk milli futbolcu her zaman takım arkadaşlarını yanında bulamasa da önemli katkılarda bulundu. Arzusu ve isteği görülmeye değerdi. Lille oyuncusu Djalo için gerçek bir zehir oldu." ifadelerini kullandı.
Le Figaro, "Yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmasını beklediğimiz Cengiz Ünder takımda kaldı ve Tudor'un işini kolaylaştırdı. Maçın kahramanı olan Cengiz Ünder, Marsilya'nın sağ kanat organizasyonlarının en önemli ismi oldu. Marsilya'nın galibiyetinde belirleyici oldu." dedi.