Cengiz Ünder'e Fransız basınından övgü dolu sözler! 'Kahraman'

FRANSIZ BASININDAN CENGİZ'E ÖVGÜ: KAHRAMAN

Fransız basını Marsilya'nın Lille'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada maçın adamı olarak Cengiz Ünder'i seçti. Milliyet'in haberine göre, Dünyaca ünlü L'Equipe gazetesi "Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez, Lille savunmasının hayatını zorlaştırdı" ifadelerini kullanırken en yüksek maç puanını Cengiz ve Sanchez'e verdi.