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Celtic - Rangers: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 4-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 16:43
Celtic - Rangers: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 4-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı.

İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen son şampiyon Celtic, 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada ile 32. dakikada Jota'nın attığı gollerle derbinin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında David Turnbull ile farkı dörde çıkan ev sahibi ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla lider Celtic sezona 6'da 6 yaparak başlarken, ikinci sıradaki Rangers ilk mağlubiyetini aldı.

Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz maçı yedek kulübesinde tamamladı.


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