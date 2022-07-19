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Real Sociedad Real Madrid'den Takefusa Kubo'yu transfer etti

Son dakika transfer haberi... İspanya La Liga ekiplerinde Real Sociedad, Real Madrid forması giyen Takefusa Kuba'yı renklerine bağladı. Barcelona altyapısında oynayan Messi'nin veliahtı olarak görülen Kubo, 2019 yılında FC Tokyo'dan eflatun-beyazlılara transferi gerçekleşmişti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:07
Real Sociedad Real Madrid'den Takefusa Kubo'yu transfer etti

Real Sociedad Japon kanat oyuncusuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalayacak. Real Madrid, transfere rağmen oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmaya devam edecek ve geri alma opsiyonuna sahip olacak. Barcelona altyapısından yetişen Japon oyuncu Messi'nin veliahtı olarak gösteriliyordu.

Real Sociedad kulübünden Kubo transferinin paylaşımı;

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