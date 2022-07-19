Real Sociedad Real Madrid'den Takefusa Kubo'yu transfer etti

Real Sociedad Japon kanat oyuncusuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalayacak. Real Madrid, transfere rağmen oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tutmaya devam edecek ve geri alma opsiyonuna sahip olacak. Barcelona altyapısından yetişen Japon oyuncu Messi'nin veliahtı olarak gösteriliyordu.

Real Sociedad kulübünden Kubo transferinin paylaşımı;